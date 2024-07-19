Слишкович рассказал, за что Соболев получил штраф в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович вспомнил историю со штрафом для Александра Соболева. Форвард московской команды был наказан, поскольку не ходил на завтраки.

«Знаете, обо всех конфликтах мы узнавали из интернета. Что значит конфликт? Завтрак? Правила есть. Для каждого игрока одинаковые. Было очень простое правило, что ты должен прийти на завтрак. Если третий раз не приезжаешь, тогда неделю не тренируешься с командой, не знаю, есть ли какой штраф.

Александр Соболев это прекрасно знал. Он сделал три ошибки с этим завтраком. И вот, значит, есть правила. А что было бы, если бы Гильермо сказал, что правила написаны для каждого, а Соболев это сделает, то это окей? Что скажут остальные?» – сказал Слишкович.