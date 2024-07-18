«Спартак» подписал контракт с крупным спонсором

«Спартак» заключил соглашение о сотрудничестве с «Альфа-Банком».

«Огромное спасибо коллегам за доверие. Сотрудничество с футбольным клубом – всегда доверие нашему проекту, спортивному результату.

С уверенностью смотрю в завтрашний день. Будет много совместных проектов и инициатив. Контракт подписан на три года, надеемся и на дальнейшее сотрудничество», – сказал гендиректор «Спартака» Олег Малышев.

«Спасибо руководству «Спартака». Для нас открывается новая страница – сотрудничество с самым популярным клубом России. От этого сотрудничества выиграют все, в том числе и болельщики», – сказал директор крупного и среднего бизнеса «Альфа-банка» Владимир Воейков.