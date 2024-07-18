«Спартак» подписал контракт с крупным спонсором

«Спартак» заключил соглашение о сотрудничестве с «Альфа-Банком».
«Огромное спасибо коллегам за доверие. Сотрудничество с футбольным клубом – всегда доверие нашему проекту, спортивному результату.
С уверенностью смотрю в завтрашний день. Будет много совместных проектов и инициатив. Контракт подписан на три года, надеемся и на дальнейшее сотрудничество», – сказал гендиректор «Спартака» Олег Малышев.
«Спасибо руководству «Спартака». Для нас открывается новая страница – сотрудничество с самым популярным клубом России. От этого сотрудничества выиграют все, в том числе и болельщики», – сказал директор крупного и среднего бизнеса «Альфа-банка» Владимир Воейков.
- Ранее РБК сообщал, что сделка будет приносить московскому клубу 250 миллионов рублей в год. Контракт рассчитан на 3 года.
- Также стороны предусмотрели бонусы, связанные с привлечением болельщиков «Спартака» в систему «Альфа-банка».
- Бывший глава и совладелец «Альфа-банка» Петр Авен является болельщиком клуба.
- Сообщалось, что банк в последние месяцы ведет переговоры с РПЛ о том, чтобы в том или ином виде стать спонсором лиги.
Источник: «Чемпионат»