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«Спартак» подписал контракт с крупным спонсором

18 июля 2024, 12:37
42

«Спартак» заключил соглашение о сотрудничестве с «Альфа-Банком».

«Огромное спасибо коллегам за доверие. Сотрудничество с футбольным клубом – всегда доверие нашему проекту, спортивному результату.

С уверенностью смотрю в завтрашний день. Будет много совместных проектов и инициатив. Контракт подписан на три года, надеемся и на дальнейшее сотрудничество», – сказал гендиректор «Спартака» Олег Малышев.

«Спасибо руководству «Спартака». Для нас открывается новая страница – сотрудничество с самым популярным клубом России. От этого сотрудничества выиграют все, в том числе и болельщики», – сказал директор крупного и среднего бизнеса «Альфа-банка» Владимир Воейков.

  • Ранее РБК сообщал, что сделка будет приносить московскому клубу 250 миллионов рублей в год. Контракт рассчитан на 3 года.
  • Также стороны предусмотрели бонусы, связанные с привлечением болельщиков «Спартака» в систему «Альфа-банка».
  • Бывший глава и совладелец «Альфа-банка» Петр Авен является болельщиком клуба.
  • Сообщалось, что банк в последние месяцы ведет переговоры с РПЛ о том, чтобы в том или ином виде стать спонсором лиги.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (42)
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BRO_football
1721296190
Все слышали? Болельщики других клубов - срочно выкидываем свои карточки Альфа-Банка и переходим к их конкурентам.
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DVOK68
1721297039
Цвета совпадают)
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ilichkadr
1721297642
С Альфа-Банком где залезешь, там и слезешь. Это не Лёню доить и завтраками кормить.
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oyabun
1721298068
А когда с Барко уже контракт подпишут?
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...короче
1721298177
...эта новость, уже десяток дней, как не новость. Очнулись...
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JTherry
1721298201
про спонсорский контракт с Альфа-банком - новость вчерашнего дня, вместо объявления трансфера Барко, который якобы уже в Москве...)
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шахта Заполярная
1721300598
На любую новость о Великом клубе Спартак тут же сползаются все помоечные отбросы, и начинают распространять вонь, подключая все новых клонированных вонючек
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Каратель помойников
1721305032
Альфа банк по моему частный банк? Вопрос почему спонсоры-частники не хотят иметь дело с газовой помойкой? Ведь миллер и медведев из всех утюгов орут что они самый популярный клуб. Выходит что ****** людям миллеры-медведевы
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alefreddy
1721305287
хорошая новость может впрок пойдут средства
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Zubo
1721312166
То есть будут обирать народ ? Народные средства покладенные в банк народом будут истрачены на команду игрушку в руках олигархов, а могли бы раздать деньги бабушкам, повысить пенсии нищебродам которые их "заслужили" , "народная" команда должна играть на "свои", а не "за бабло", футбол и спонсоры несовместимы, никаких блин "спонсоров", мы выбираем футбол !!!
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