Личка оценил вероятность перехода Соболева в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном переходе в московский клуб Александра Соболева.

Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» может стать игроком «Зенита».

«Это в хорошем смысле очень неприятный нападающий. Он умеет забивать голы. Но у нас номер один – Тюкавин. Если бы пришел Соболев, он бы тоже хотел играть, быть номером один. Если бы он пришел, надо было бы чуть поменять схему. Ситуация была бы тяжелой. Я над этим сейчас не думаю», – сказал Личка.