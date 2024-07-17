Личка оценил вероятность перехода Соболева в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном переходе в московский клуб Александра Соболева.
Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» может стать игроком «Зенита».
«Это в хорошем смысле очень неприятный нападающий. Он умеет забивать голы. Но у нас номер один – Тюкавин. Если бы пришел Соболев, он бы тоже хотел играть, быть номером один. Если бы он пришел, надо было бы чуть поменять схему. Ситуация была бы тяжелой. Я над этим сейчас не думаю», – сказал Личка.
- Соболев забил 10 голов и сделал 9 ассистов в прошлом сезоне.
- Его рыночная цена – 7,5 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»