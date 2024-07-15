Медведев прокомментировал слухи о трансфере Соболева в «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на спекуляции вокруг возможного трансфера Александра Соболева из «Спартака» в Санкт-Петербург.

«Я вообще никогда тему возможного перехода Соболева в «Зенит» не обсуждал и не собираюсь обсуждать.

Разговоры? Ну о чем-то же надо народу говорить, наверное», – сказал Медведев.