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  • Орлов: «Соболев – это вчерашний день по сравнению с Глушенковым»

Орлов: «Соболев – это вчерашний день по сравнению с Глушенковым»

15 июля 2024, 11:46
6

Комментатор Геннадий Орлов убежден, что «Зениту» не нужен форвард «Спартака» Александр Соболев.

«Разговоры о Соболеве в «Зените? Ну по такой игре какой Соболев? Зачем он нужен питерцам?

Вы видели, как Максим Глушенков в одно касание выводит партнера на удар. В одно, понимаете? Да еще и сам дубль оформил. Разве Соболев так может? Ему требуется два-три касания. Не техничный!

Я не понимаю этих разговоров: Соболев в «Зените»… В контрольном матче с «Динамо» он действовал эпизодически. Сыграет и выключается. А Глушенков все время ищет мяч, в поисках голевого момента! Вот это футболист! Для меня Соболев – вчерашний день. Я выражаю свое мнение, но не принимаю решений. Пусть берут, но он не подходит «Зениту». Вот и все», – сказал Орлов.

  • Глушенков куплен летом у «Локомотива».
  • Максим оформил дубль в суперкубковом матче против «Краснодара» (4:2) и признан лучшим в игре.
  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Глушенков Максим Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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...короче
1721034438
...Соболь придёт, орднунг наведёт)...
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NewLife
1721037898
Хайпанул посредственность. Ты о чем флюгер лизоблюд? Если Соболь вчерашний день, то ты настолько древний и заскорузлый маразматик, что это даже не позавчерашний. Ты хоть видел, в каком состоянии был Краснодар, чтобы поднимать такой пздёж.
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ziborock
1721038904
Вроде орел а поет как соловей!)
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Опорник1984
1721045632
Как только Глушенков перестанет играть . Посмотрим как Геннадий запоет.
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oyabun
1721046882
Игра на дистанции покажет насколько хороший футболист Глушенков. Если не сбавит темпа, а только будет прибавлять, то через годик и в Европу может уехать. Но, посмотрим, повторюсь, на дистанции.
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Spartak_forv@
1721051000
Соболев не техничный?ну-ну...Дайте деду нарезку голевых пасов Соболева
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