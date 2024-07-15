Орлов: «Соболев – это вчерашний день по сравнению с Глушенковым»

Комментатор Геннадий Орлов убежден, что «Зениту» не нужен форвард «Спартака» Александр Соболев.

«Разговоры о Соболеве в «Зените? Ну по такой игре какой Соболев? Зачем он нужен питерцам?

Вы видели, как Максим Глушенков в одно касание выводит партнера на удар. В одно, понимаете? Да еще и сам дубль оформил. Разве Соболев так может? Ему требуется два-три касания. Не техничный!

Я не понимаю этих разговоров: Соболев в «Зените»… В контрольном матче с «Динамо» он действовал эпизодически. Сыграет и выключается. А Глушенков все время ищет мяч, в поисках голевого момента! Вот это футболист! Для меня Соболев – вчерашний день. Я выражаю свое мнение, но не принимаю решений. Пусть берут, но он не подходит «Зениту». Вот и все», – сказал Орлов.