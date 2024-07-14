Черчесов рассказал, зачем ездил на базу «Зенита» и на Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о целях визита в Санкт-Петербург и на матчи Евро-2024 этим летом.

– Что вы делали в Петербурге и много ли впечатлений от белых ночей?

– Мой визит был не спонтанным, мы заранее договорились с Сергеем Семаком, что я приеду поговорить с Алипом, заодно посмотреть «Зенит» в матче с таким сильным соперником, как «Црвена звезда».

Также мы с президентом федерации футбола Казахстана Адлетом Барменкуловым получили приглашение посетить официальный ужин турнира. Спасибо также клубу и Сергею Богдановичу за то, что хозяева пошли навстречу, даже провели экскурсию по тренировочной базе в Удельной, пригласили на контрольный матч с «Ленинградцем». Мы получили немало полезной информации для того, чтобы развивать инфраструктуру в Казахстане.

– Например?

– Интересовало президента все: от количества полей, до их расположения. Но, наверное, наибольшее впечатление произвело посещение центра управления поливом и подогревом, где все контролируется компьютерами.

Мы это место космодромом сразу назвали. Один человек, считайте, следит одновременно за всеми полями, не выходя из кабинета, следя за степенью влажности и прочими нюансами. Также интересно было посетить восстановительный центр. Условия у «Зенита» впечатляют – только играй!

– Вы – чуть ли не единственный российский тренер, который побывал на Евро-2024 в Германии. Насколько знаю, поездка была скоротечной, но впечатлениям все же стоит поделиться…

– Целью поездки в Германию было изучение соперников сборной Казахстана по Лиге наций – Словении и Австрии. Президент федерации пригласил также на матч открытия Германия – Шотландия.

Потом уже занялся непосредственно работой. Посмотрел по одной игре – Словения – Дания и Австрия – Польша, этого было пока достаточно. Кто куда бежит мы и по телевизору еще увидим, а вот почувствовать соперника, когда он прямо перед глазами, ощутить его дыхание – это и было самое важное.

– И как Словения с Австрией?

– Обе команды понравились, при том, что они совершенно разные. У австрийцев больше индивидуальных качеств и известности, словенцы очень организованные, практически ни по одной позиции не проседают. Эта команда знает, что хочет – из группы она вышла совсем не случайно. Да и в плей-офф с ними Португалии пришлось сложно.