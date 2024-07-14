Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов рассказал, зачем ездил на базу «Зенита» и на Евро-2024

Черчесов рассказал, зачем ездил на базу «Зенита» и на Евро-2024

14 июля 2024, 22:11

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о целях визита в Санкт-Петербург и на матчи Евро-2024 этим летом.

– Что вы делали в Петербурге и много ли впечатлений от белых ночей?

– Мой визит был не спонтанным, мы заранее договорились с Сергеем Семаком, что я приеду поговорить с Алипом, заодно посмотреть «Зенит» в матче с таким сильным соперником, как «Црвена звезда».

Также мы с президентом федерации футбола Казахстана Адлетом Барменкуловым получили приглашение посетить официальный ужин турнира. Спасибо также клубу и Сергею Богдановичу за то, что хозяева пошли навстречу, даже провели экскурсию по тренировочной базе в Удельной, пригласили на контрольный матч с «Ленинградцем». Мы получили немало полезной информации для того, чтобы развивать инфраструктуру в Казахстане.

– Например?

– Интересовало президента все: от количества полей, до их расположения. Но, наверное, наибольшее впечатление произвело посещение центра управления поливом и подогревом, где все контролируется компьютерами.

Мы это место космодромом сразу назвали. Один человек, считайте, следит одновременно за всеми полями, не выходя из кабинета, следя за степенью влажности и прочими нюансами. Также интересно было посетить восстановительный центр. Условия у «Зенита» впечатляют – только играй!

– Вы – чуть ли не единственный российский тренер, который побывал на Евро-2024 в Германии. Насколько знаю, поездка была скоротечной, но впечатлениям все же стоит поделиться…

– Целью поездки в Германию было изучение соперников сборной Казахстана по Лиге наций – Словении и Австрии. Президент федерации пригласил также на матч открытия Германия – Шотландия.

Потом уже занялся непосредственно работой. Посмотрел по одной игре – Словения – Дания и Австрия – Польша, этого было пока достаточно. Кто куда бежит мы и по телевизору еще увидим, а вот почувствовать соперника, когда он прямо перед глазами, ощутить его дыхание – это и было самое важное.

– И как Словения с Австрией?

– Обе команды понравились, при том, что они совершенно разные. У австрийцев больше индивидуальных качеств и известности, словенцы очень организованные, практически ни по одной позиции не проседают. Эта команда знает, что хочет – из группы она вышла совсем не случайно. Да и в плей-офф с ними Португалии пришлось сложно.

  • Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня. Его контракт подписан по схеме «2+2».
  • В сентябре-ноябре этого года Казахстан сыграет в группе B3 Лиги наций с Австрией, Норвегией и Словенией.

Еще по теме:
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо» 1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте» 13
Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Казахстан Зенит Словения Австрия Черчесов Станислав
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
2
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
4
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
5
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Все новости
Все новости
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
4
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
2
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
4
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
5
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
Вчера, 16:22
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+