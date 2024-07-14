Медведев провел параллель между интересом к Соболеву и девушкам

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном трансфере в команду спартаковца Александра Соболева.

– Соболев хочет в «Зенит»?

– Я с ним не общался.

– Вообще никаких переговоров?

– Пока нет.

– А когда планируете пообщаться с Соболевым?

– Пока не вижу повода.

– Но интерес к Соболеву есть?

– Ну еще спросите: «Вы девушками интересуетесь?». Я отвечу: «Конечно, да!».

– Если бы Соболев был девушкой, он бы вас заинтересовал?

– Отвращения не вызывает.