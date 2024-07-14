Медведев провел параллель между интересом к Соболеву и девушкам

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном трансфере в команду спартаковца Александра Соболева.
– Соболев хочет в «Зенит»?
– Я с ним не общался.
– Вообще никаких переговоров?
– Пока нет.
– А когда планируете пообщаться с Соболевым?
– Пока не вижу повода.
– Но интерес к Соболеву есть?
– Ну еще спросите: «Вы девушками интересуетесь?». Я отвечу: «Конечно, да!».
– Если бы Соболев был девушкой, он бы вас заинтересовал?
– Отвращения не вызывает.
- В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
- Сначала сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 10+2 миллиона евро.
- Но в среду появилась информация, что сделка сорвалась.
Источник: Sport24