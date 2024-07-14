Медведев: «Зениту» нужен игрок стиля Дзюбы в лучшие годы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном трансфере в команду спартаковца Александра Соболева.
– Нам бы, конечно, не помешал игрок стиля Артема Дзюбы в лучшие годы.
– Соболев может таким стать?
– По вашему совету начну завтра изучать!
- В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
- Сначала сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 10+2 миллиона евро.
- Но в среду появилась информация, что сделка сорвалась.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина