Медведев: «Зениту» нужен игрок стиля Дзюбы в лучшие годы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном трансфере в команду спартаковца Александра Соболева.

– Нам бы, конечно, не помешал игрок стиля Артема Дзюбы в лучшие годы.

– Соболев может таким стать?

– По вашему совету начну завтра изучать!