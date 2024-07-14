Медведев – о синих бутсах Соболева: «В «Спартаке» можно хоть в голубых»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал появление спартаковца Александра Соболева в зенитовских цветах.

– Вчера на московский стадион пришeл человек в синих бутсах и синей бейсболке. Какие выводы из этого можно сделать?

– Если бы я был в красных бутсах, вы бы меня спрашивали, не перехожу ли я работать в «Спартак»?

– Не стали бы.

– Ну вот. Соболеву нравится такой цвет. Думаю, в «Спартаке» не запрещено играть хоть в голубых, хоть в серо-буро-малиновых бутсах.