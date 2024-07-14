Медведев – о синих бутсах Соболева: «В «Спартаке» можно хоть в голубых»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал появление спартаковца Александра Соболева в зенитовских цветах.
– Вчера на московский стадион пришeл человек в синих бутсах и синей бейсболке. Какие выводы из этого можно сделать?
– Если бы я был в красных бутсах, вы бы меня спрашивали, не перехожу ли я работать в «Спартак»?
– Не стали бы.
– Ну вот. Соболеву нравится такой цвет. Думаю, в «Спартаке» не запрещено играть хоть в голубых, хоть в серо-буро-малиновых бутсах.
- В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
- Сначала сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 10+2 миллиона евро.
- Но в среду появилась информация, что сделка сорвалась.
Источник: «Чемпионат»