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  • Медведев – о синих бутсах Соболева: «В «Спартаке» можно хоть в голубых»

Медведев – о синих бутсах Соболева: «В «Спартаке» можно хоть в голубых»

14 июля 2024, 09:18
13

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал появление спартаковца Александра Соболева в зенитовских цветах.

– Вчера на московский стадион пришeл человек в синих бутсах и синей бейсболке. Какие выводы из этого можно сделать?

– Если бы я был в красных бутсах, вы бы меня спрашивали, не перехожу ли я работать в «Спартак»?

– Не стали бы.

– Ну вот. Соболеву нравится такой цвет. Думаю, в «Спартаке» не запрещено играть хоть в голубых, хоть в серо-буро-малиновых бутсах.

  • В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
  • Сначала сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 10+2 миллиона евро.
  • Но в среду появилась информация, что сделка сорвалась.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Медведев Александр
Комментарии (13)
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NewLife
1720938762
"чемпионат" - одно из самых дебильных сми, друзья помойки)
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ESC-Russia-google
1720939807
А в газпроме можно хоть в радужных!
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ivany4
1720942476
Только журналистов "чемпионата" интересует - в чем ходят и что носят футболисты. Причем именно Спартака)) Вывод первый - Спартак интересен всем в любом обличие. Вывод второй - журналистов "чемпионата" не интересует, как он играет в футбол. Футбол не важен - имидж все, - лозунг "чемпа".))
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ScarlettOgusania
1720944139
"чемпионат" и sports.ru входят в медиа-холдинг газпрёма, отсюда и хейтерский заголовок, акцентированно искажённый из дебиловатого интервью Медведева((
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Пингвины Антарктиды/Толян
1720946364
В России ещё пока можно в голубых бутсах играть (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)
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Cleaner
1720948161
Соболев РЖЕТ над Спартаком. Стыдно при этом не только за Дельфина, но и за ВЕСЬ Спартак!!!...(((
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Spartak_forv@
1720951692
Вчера на московский стадион пришёл человек в синих бутсах и синей бейсболке.Какие выводы из этого можно сделать?! Сколько же у нас ********* во всех сферах.И главное, что эти ******* еще и мнят себя какими то ********* спецами в журналистике или еще где-либо
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