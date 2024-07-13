Мусагалиев звал Слуцкого в свой клуб: «Соберу такую команду, которую вы никогда не тренировали»

Куратор медийного ФК «10» Азамат Мусагалиев приглашал в команду Леонида Слуцкого.
«Азамат еще и Слуцкого звал до Китая. Он сильно оскорбил Леонида Викторовича, сказав ему: «Я соберу такую команду, которую вы никогда не тренировали».
Слуцкий ответил: «Это очень неуважительно к игрокам сборной России, которую я тренировал», – передал диалог Константин Генич на ютуб-канале Василия Уткина.
- Слуцкий сейчас тренирует «Шанхай Шэньхуа».
- Китайцы при россиянине не проиграли ни одного официального матча.
- Контракт Слуцкого рассчитан до декабря.
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Источник: «Бомбардир»