Мусагалиев звал Слуцкого в свой клуб: «Соберу такую команду, которую вы никогда не тренировали»

Куратор медийного ФК «10» Азамат Мусагалиев приглашал в команду Леонида Слуцкого.

«Азамат еще и Слуцкого звал до Китая. Он сильно оскорбил Леонида Викторовича, сказав ему: «Я соберу такую команду, которую вы никогда не тренировали».

Слуцкий ответил: «Это очень неуважительно к игрокам сборной России, которую я тренировал», – передал диалог Константин Генич на ютуб-канале Василия Уткина.

Слуцкий сейчас тренирует «Шанхай Шэньхуа».

Китайцы при россиянине не проиграли ни одного официального матча.

Контракт Слуцкого рассчитан до декабря.

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