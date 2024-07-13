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  • Камоцци: «Трансфер Соболева в «Зенит» – полный провал для «Спартака»

Камоцци: «Трансфер Соболева в «Зенит» – полный провал для «Спартака»

13 июля 2024, 00:14
14

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о потенциальном трансфере Александра Соболева в «Зенит».

«История с трансфером Соболева в «Зенит» – это провал для «Спартака» . Честно говоря, не до конца понимаю, как и почему это происходит.

Видимо, «Спартаку» действительно нет никакого дела до Соболева. В этом случае пусть он лучше будет играть там, где его будут ценить», – сказал Камоцци.

  • В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
  • Сначала сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 10+2 миллиона евро.
  • Но в среду появилась информация, что сделка сорвалась.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (14)
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VVM1964
1720820158
Соболев конечно играет для Спартака достаточно весомую роль, но при этом от него и масса проблем ... Надеюсь, что найдем вполне достойного игрока на его позицию, а с проблемами пусть Зенит разъ*бывается ...
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Александр-Каратеев-yandex
1720844080
А для зенита?
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paracetamol
1720849432
Сделка сорвалась, и это хорошо для Зенита!
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...короче
1720851652
...даже если Зенит не купит Соболева, на своих условиях или условиях Спартака, он уже потерян для команды, а если останется и будет выходить на поле, после такого морального удара игры от него ждать не стоит. Может это и было целью питерцев???...
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rash1959
1720852053
так как он вчера играл, т.е. не забивал, то 10+2 это хорошо для Спартака.
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Spartak_forv@
1720855212
Каждый раз открываю бомб и думаю ну что уже продали?А его всё не продают!Станкович с Амаралом разобрались кто "ромашка" и изгоняют нечистых из команды(надеюсь следующий будет Зиньковский).Когда Спартак брал Соболева тот был еще замотивирован.Но последние полтора года он вместе с Джикией сели и ножки свесили! Пусть идет в Зенит-ведь должен же он хотя бы чемпионом России разок стать,а то в эксперты на Матч Тиви звать не будут
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NewLife
1720856652
"Камоцци: «Трансфер Соболева в «Зенит» – полный провал для «Спартака»" Провалом для Спартака были ваши с Заремой и Леней годы некомпетентного руления Спартаком.
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FCSpartakM
1720860744
Мы же не знаем,что там внутри коллектива. Очень сомневаюсь, что дело не в самом Соболе. А если в коллективе есть токсик, то лучше его скинуть. В зените, где вокруг одни иностранцы для него будет таким же триггером по сути. Так что пусть берут на свои риски. Хотя все идет к тому, что кроме разговоров это уже ничем не закончится
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алдан2014
1720861084
Человек явно не в Курсе внутренней кухни,а почему то вползает в рассуждения о соболеве. Соболев токсичный персонаж, звездняк налицо. Вообще мне нравится политика клуба в отношении этих фраеров. То они бизнесмены,то медиафутболом занялись. Им явно не до работы. Жизнь удалась,денег полно. Футбол отошёл на десятый ряд. Абсолютно не жалко,что уходят
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oyabun
1720862889
Не понимаю, когда суждения выносятся по тому, чего нет. А переход на данный момент не состоялся. Чего тогда трындеть?
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