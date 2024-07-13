Камоцци: «Трансфер Соболева в «Зенит» – полный провал для «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о потенциальном трансфере Александра Соболева в «Зенит».

«История с трансфером Соболева в «Зенит» – это провал для «Спартака» . Честно говоря, не до конца понимаю, как и почему это происходит.

Видимо, «Спартаку» действительно нет никакого дела до Соболева. В этом случае пусть он лучше будет играть там, где его будут ценить», – сказал Камоцци.