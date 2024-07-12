Гурцкая: «Соболев в «Спартаке» почувствовал себя униженным, поэтому уходит в «Зенит»

Футбольный агент и блогер Тимур Гурцкая прокомментировал скорый трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– По твоей информации, Алекс уходит в «Зенит»?

– Да.

– Почему?

– Приезд этого бразильца Виллиана посадит его на лавку, ему это не нравится. Потому что когда ты приходишь в другую команду, можешь бороться за место в составе. Здесь как будто бы его качества подвергаются сомнению, он считает, что это его унижает, когда на его место берут игрока.