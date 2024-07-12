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  • Гурцкая: «Соболев в «Спартаке» почувствовал себя униженным, поэтому уходит в «Зенит»

Гурцкая: «Соболев в «Спартаке» почувствовал себя униженным, поэтому уходит в «Зенит»

12 июля 2024, 23:18
10

Футбольный агент и блогер Тимур Гурцкая прокомментировал скорый трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– По твоей информации, Алекс уходит в «Зенит»?

– Да.

– Почему?

– Приезд этого бразильца Виллиана посадит его на лавку, ему это не нравится. Потому что когда ты приходишь в другую команду, можешь бороться за место в составе. Здесь как будто бы его качества подвергаются сомнению, он считает, что это его унижает, когда на его место берут игрока.

  • В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
  • Сначала сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 10+2 млн евро.
  • Но в среду появилась информация, что сделка сорвалась.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Гурцкая Тимур
Комментарии (10)
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NewLife
1720816814
Блохеры и агенты всегда правдивы, осведомлены и точны - так, видимо, считает Бомбардир и публикует всю уйню, которую они несут на потеху читателям)))
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VVM1964
1720818584
Очередная ХЕРЬ !!! Приход Николсона не отправил Соболева на лавку ! Если ты действительно сильный футболист и можешь доказать свою состоятельность - в путь !!! А что в Зените будет проще ??? Значит дело не в амбициях а просто "меркантильное кю" (с) . (((
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Таврида
1720819168
Уронили Сашку на пол, Оторвали Сашке лапу. Все равно его я брошу — Потому что он в Зените.
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smv73
1720825817
Скатертью дорога!
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"supermax"
1720842134
У Зины не хватка униженных топ форвардов... За 10+2 сойдет
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rash1959
1720851980
Берут униженным, а там станет опущенным.
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Spartak_forv@
1720856187
Что значит не нравится?! Ты наемный работник,выполняешь то что работодатель скажет и все что идет на благо клуба.Если это правда,что Гурцкая сказал(хотя не факт),то Соболев клубу не нужен с таким самомнением.Испугался конкуренции к тому же
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FCSpartakM
1720860847
звучит, как бред. Соболь что 1 форвард всегда был? он всего был конкурентом кому-то. А тут берут форварда не факт, что в старт и он расстроился. Тут скорее история связана с уходом Джикии
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