Соболев уехал с матча против «Динамо» в бело-голубой кепке

Нападающий «Спартака» Александр Соболев надел бело-голубую кепку после товарищеского матча с «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти).

Это произошло на фоне переговоров о трансфере Соболева в «Зенит», у которого клубные цвета – сине-бело-голубые.

В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.

Сначала сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 10+2 млн евро.

Но в среду появилась информация, что сделка сорвалась.

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