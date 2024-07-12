«Золотую бутсу» Евро-2024 могут получить 6 футболистов

В УЕФА решили, как будет определяться лучший бомбардир чемпионата Европы.

На предыдущем турнире «Золотую бутсу» вручили Криштиану Роналду, который обошел Патрика Шика по дополнительным показателям. При этом у обоих было по пять голов.

В этот раз сразу у шести игроков по три забитых мяча перед финалом:

В финальном матче Евро-2024 Кейн или Ольмо могут выйти в единоличные лидеры и забрать награду.

Если этого не произойдет, то УЕФА разделит «Золотую бутсу» между шестью футболистами. Такого не было никогда в истории.