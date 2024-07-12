Лунин подвел итоги провального выступления сборной Украины на Евро-2024

Вратарь «Реала» Андрей Лунин в интервью Marca высказался об итоговом результате сборной Украины на чемпионате Европы.

Украинцы сенсационно не вышли из группы.

В квартете E все команды набрали по 4 очка.

Украина вылетела с Евро-2024, уступив соперникам по дополнительным показателям.

– Нам очень жаль, что не получилось, потому что с футболом, который мы показали во втором и третьем матчах, мы заслуживали большего.

– Вы извинились после первого матча...

– Да, это то, что я чувствовал. Я совершил две ошибки. Первая ошибка – техническая, такое может случиться, но это ошибка. Я понимаю, что значит ошибка вратаря и ошибка нападающего. Ошибка вратаря – это гол в 90% случаев.

Второй гол – это невезение, потому что я не видел момент удара, а потом потерял мяч из виду на полпути, когда защитник пытался его накрыть...

Я бросился вслепую, но не смог. Поэтому в конце матча я вышел извиниться, это минимум, что я мог сделать. Я извинился и продолжил работать.

Это было обидно, потому что это первый раз, когда команда с четырьмя очками не проходит в 1/8 финала. Первый матч был решающим.