Экс-защитник сборной России предложил вернуть на Евро матчи за третье место

Бывший защитник «Динамо», «Алании» и сборной России Омари Тетрадзе считает, что на чемпионатах Европы стоит вернуть проведение матчей за третье место.

«Когда я был молодой, на Евро были матчи за бронзовые медали. Было очень интересно смотреть турнир. Я, как и любой другой болельщик, выступаю за изменения регламента.

Конечно, стоит вернуть матч за бронзовые медали. Неправильно, что золото у одной команды, серебро тоже, а бронза – у двух. Надо возвращать старое правило, будет спортивный интерес, азарт. Для болельщиков хочется больше матчей. Целый месяц люди живут футболом, надо увеличить этот праздник. Евро раз в четыре года только», – сказал Тетрадзе.