Экс-защитник сборной России предложил вернуть на Евро матчи за третье место

Бывший защитник «Динамо», «Алании» и сборной России Омари Тетрадзе считает, что на чемпионатах Европы стоит вернуть проведение матчей за третье место.
«Когда я был молодой, на Евро были матчи за бронзовые медали. Было очень интересно смотреть турнир. Я, как и любой другой болельщик, выступаю за изменения регламента.
Конечно, стоит вернуть матч за бронзовые медали. Неправильно, что золото у одной команды, серебро тоже, а бронза – у двух. Надо возвращать старое правило, будет спортивный интерес, азарт. Для болельщиков хочется больше матчей. Целый месяц люди живут футболом, надо увеличить этот праздник. Евро раз в четыре года только», – сказал Тетрадзе.
- Матч за третье место проводился на Евро в первых шести розыгрышах – с 1960 по 1980 годы. По две бронзовые медали вручаются с 1984 года.
- Матч за третье место проводится на чемпионатах мира и всех континентальных чемпионатах, кроме Евро, Кубка Азии и Золотого кубка КОНКАКАФ.
Источник: Legalbet