Овечкин оценил выступление 39-летнего Роналду на Евро-2024

Хоккеист Александр Овечкин высказался об игре Криштиану Роналду на чемпионате Европы.
- 39-летний нападающий сделал 1 ассист в 5 матчах.
- Роналду – капитан сборной Португалии.
- Его команда вылетела с Евро-2024 от Франции на стадии 1/4 финала.
– Саша, а как ты вообще оценишь игру Роналду на Евро?
– Я думаю, он старался. Понятное дело, что это провальный чемпионат, но он старался, он не хотел так закончить чемпионат.
– Не был ли он обузой для сборной Португалии в такой форме?
– Я не могу так сравнить, у меня другой вид спорта. Конечно, я хочу, чтобы…
– А как болельщик?
– Но, первое, я не болельщик Португалии, и мне как бы по барабану, как сыграли. Но для болельщика, я думаю, видеть, как играет Роналду, это дорогого стоит.
Источник: «Это футбол, брат!»