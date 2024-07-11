Овечкин оценил выступление 39-летнего Роналду на Евро-2024

Хоккеист Александр Овечкин высказался об игре Криштиану Роналду на чемпионате Европы.

39-летний нападающий сделал 1 ассист в 5 матчах.

Роналду – капитан сборной Португалии.

Его команда вылетела с Евро-2024 от Франции на стадии 1/4 финала.

– Саша, а как ты вообще оценишь игру Роналду на Евро?

– Я думаю, он старался. Понятное дело, что это провальный чемпионат, но он старался, он не хотел так закончить чемпионат.

– Не был ли он обузой для сборной Португалии в такой форме?

– Я не могу так сравнить, у меня другой вид спорта. Конечно, я хочу, чтобы…

– А как болельщик?

– Но, первое, я не болельщик Португалии, и мне как бы по барабану, как сыграли. Но для болельщика, я думаю, видеть, как играет Роналду, это дорогого стоит.