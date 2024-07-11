Защитник сборной Нидерландов взял на себя вину за пенальти в матче с Англией

Футболист сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис прокомментировал эпизод с пенальти в матче 1/2 финала Евро-2024 против Англии (1:2).
«Это напоминало американские горки. Было сложно. В моменте с пенальти я хотел заблокировать удар, поэтому столкнулся с соперником. Контакт был, так что было понятно, что судья назначит пенальти. Я беру на себя ответственность за это. Я сделал это ненамеренно, это произошло за долю секунды», – заявил Дюмфрис.
- 28-летний Дензел Дюмфрис играющий на позиции крайнего защитника, заработал пенальти в собственные ворота. Он сфолил против английского форварда Гарри Кейна.
- Арбитр встречи не увидел нарушения. Но на помощь немецкому рефери Феликсу Цвайеру пришел ВАР. После просмотра судья изменил решение и наказал голландцев 11-метровым, который Кейн уверенно реализовал.
- Победу английской сборной принес Олли Уоткинс.
- Нидерланды покидают континентальное первенство. Последний раз голландская команда выигрывала Евро в 1988 году.
Источник: Voetbal Primeur