Защитник сборной Нидерландов взял на себя вину за пенальти в матче с Англией

Футболист сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис прокомментировал эпизод с пенальти в матче 1/2 финала Евро-2024 против Англии (1:2).

«Это напоминало американские горки. Было сложно. В моменте с пенальти я хотел заблокировать удар, поэтому столкнулся с соперником. Контакт был, так что было понятно, что судья назначит пенальти. Я беру на себя ответственность за это. Я сделал это ненамеренно, это произошло за долю секунды», – заявил Дюмфрис.