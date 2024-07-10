Мостовой встал на защиту сборной Англии

Александр Мостовой считает, что сборную Англии незаслуженно критикуют за игру на Евро-2024.

«С 1-го тура говорят о том, что Англия играет в скучный футбол. А какая разница, какой футбол? Дают кубок, вешают медали. Кто будет потом вспоминать, в какой футбол играла команда?

Давайте на секунду представим, что Англия выигрывает Евро. И тут болельщики английские говорят: «Не надо нам такую победу, не надо нам кубок и медали, отдайте другим».

Или футболисты скажут: «Не, мы плохо играли, не давайте нам медали». Ну это же бред.

Англия – сильная сборная, я видел все их игры, и они нормально играли», – сказал Мостовой.