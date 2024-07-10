Губерниев отреагировал на вылет Франции с Евро-2024: «Мбаппе — слабак»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу выступления Франции в полуфинале Евро-2024 в матче с Испанией (1:2).

«Франция – увы и ах!!! Мбаппе – слабак.... Испания – проиграет Англии в финале...», – написал Губерниев.