Губерниев отреагировал на вылет Франции с Евро-2024: «Мбаппе — слабак»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу выступления Франции в полуфинале Евро-2024 в матче с Испанией (1:2).
«Франция – увы и ах!!! Мбаппе – слабак.... Испания – проиграет Англии в финале...», – написал Губерниев.
- Франция завершила выступление на континентальном первенстве в Германии, остановившись в полуфинале.
- Французская сборная уступила Испании. Звездный форвард французов Килиан Мбаппе отметился ассистом.
- Для Килиана турнир получился не очень удачным. Он забил всего 1 гол, реализовав пенальти в игре против Польши (1:1). В игре с испанцами новобранец «Реала» впервые после травмы вышел без маски.
- Последний раз Франция выигрывала Евро в 2000 году.
Источник: Telegram-канал Дмитрий Губерниева