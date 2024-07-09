Аршавин ответил, до какой стадии Евро-2024 дошла бы сборная России

Андрей Аршавин предположил, как выступила бы на чемпионате Европы сборная России в случае допуска.
– Сборная России сильнее сборной Украины? У них многие играют в Европе, но результата нет.
– Не знаю, очная игра показала бы.
– Но на Евро-2024 мы вышли бы из группы?
– Да сейчас все выходят из группы, кому не лень. Евро начинается тогда, когда остается восемь команд.
– Россия вошла бы в эту восьмерку – в 1/4 финала Евро?
– Вместо Турции могла бы залезть. На чемпионат Европы едут все, кому не лень, кто по мячу попадает. Албанию раньше могли бы представить на Евро?
- Россию отстранили от международных турниров в феврале 2022 года.
- Лучший результат в истории сборной – бронзовые медали Евро-2008.
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Источник: «РБ Спорт»