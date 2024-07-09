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  • Колодин заявил об искусственности популярности «Спартака»

Колодин заявил об искусственности популярности «Спартака»

9 июля 2024, 20:12
17

Бывший защитник сборной России Денис Колодин оценил популярность «Спартака».

«За «Спартак» болела вся Россия, когда играли в Лиге чемпионов Титов, Аленичев, Тихонов, Онопко. Сейчас «Спартак» остается народной командой, но есть много других хороших команд. Популярность, мне кажется, уже искусственно поддерживается.

Все команды говорят, что они народные, все болеют за разные клубы уже, тем более когда нет еврокубков», – сказал Колодин.

  • «Спартак» по суммарному количеству титулов остается сильнейшим клубом России.
  • Команда не брала чемпионство с 2017 года.
  • Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Колодин Денис
Комментарии (17)
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timon2401
1720546533
все болеют за разные клубы, причём когда еврокубков нет)) в чем связь то..и Спартак приплел зачем то)) то что за Спартак болеют больше народа чем за какой либо другой клуб это истина( жителей помойки это не касается, у них мозг воспален от исходящих вокруг зловоний)..так при чем тут искуственность популярности???
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Atom2020
1720546935
Вот если Колодину что-то кажется, сходил бы в народ и узнал ...
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DOCTOR PENALTY
1720547551
В народе постоянно слышу: "Эх, Динамо, ты самый лучший клуб, сосёшь-ка ты, Динамо, три тысячи *****!"
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Max Bobr
1720547682
Популярность она либо есть, либо ее нет
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ligaX
1720548146
Хоровод вокруг Спартака можно водить сколько угодно... И споры между любителями футбола будут всегда. Но то, что Спартак не даёт приемлемый результат, который от него всегда ждут, это очевидно. Я бы сам хотел чтоб Спартак успешно конкурировал за высокие места.., но пока получается только ржать над этими клоунами
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...короче
1720549203
...у Спартака болельщики есть и будут всегда. И в темные, и светлые, и в славные времена, и даже когда волею судеб в первую лигу ушли... Не будешь же ты менять отношение и привязанность к своим родителям в зависимости от того, как у них дела продвигаются на службе или на работе... Этим мы спартачи отличаемся от бакланов, у которых боление за команду началось в период газпромовских трофеев... Ну, конечно есть и постарше болельщики у Зенита, с совдеповских времён, но их меньшенство...
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Artemka444
1720554815
Спартачок днище И забудьте вы уже про спартаковский дух и так далее!!! Это осталось далеко в прошлом!!!!
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VVM1964
1720559785
Глупость даже комментировать не буду !...
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Oldtrafford83
1720589056
У Колодина видимо искусственный мозг))
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