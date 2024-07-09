Колодин заявил об искусственности популярности «Спартака»

Бывший защитник сборной России Денис Колодин оценил популярность «Спартака».
«За «Спартак» болела вся Россия, когда играли в Лиге чемпионов Титов, Аленичев, Тихонов, Онопко. Сейчас «Спартак» остается народной командой, но есть много других хороших команд. Популярность, мне кажется, уже искусственно поддерживается.
Все команды говорят, что они народные, все болеют за разные клубы уже, тем более когда нет еврокубков», – сказал Колодин.
- «Спартак» по суммарному количеству титулов остается сильнейшим клубом России.
- Команда не брала чемпионство с 2017 года.
- Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.
Источник: «РБ Спорт»