Колодин заявил об искусственности популярности «Спартака»

Бывший защитник сборной России Денис Колодин оценил популярность «Спартака».

«За «Спартак» болела вся Россия, когда играли в Лиге чемпионов Титов, Аленичев, Тихонов, Онопко. Сейчас «Спартак» остается народной командой, но есть много других хороших команд. Популярность, мне кажется, уже искусственно поддерживается.

Все команды говорят, что они народные, все болеют за разные клубы уже, тем более когда нет еврокубков», – сказал Колодин.