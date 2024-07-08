Муту объяснил желание Роналду продолжать карьеру

Бывший нападающий сборной Румынии Адриан Муту считает, что Криштиану Роналду хочет провести официальный матч вместе со своим сыном.
«Вот его настоящая мотивация. Он хочет сыграть в официальном матче вместе со своим сыном и именно поэтому не завершает карьеру. Что ж, в «Аль-Насре» это возможно, но если бы он играл в другой команде – скажем, в мадридском «Реале», – это было бы сложнее. Думаю, отыграть [вместе] один тайм спустя год вполне возможно», – сказал Муту.
- 39-летний Роналду имеет еще один год контракта с «Аль-Насром»
- Криштиану Роналду-младшему в этом году исполнилось 14 лет.
Источник: iAM SPORT