«Хаос будет набирать обороты»: Зарема отреагировала на скорый трансфер Барко в «Спартак»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на скорый приход в команду Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта».

Барко представляет цвета «Ривер Плейта» с 2022 года. В майке аргентинского коллектива атакующий хавбек провел 127 встреч, в которых сумел забить 17 голов и отдать 19 ассистов.

В СМИ появились сведения о том, что «Спартак» приобретет права на Барко у «Ривер Плейта» за 16 миллионов евро.

Ранее состав москвичей пополнил бразильский форвард Виллиан Жозе.

«Не понимаю логики в этих сумбурных покупках. Такое ощущение, что нужно привезти хоть кого, а там будет видно. Таким образом уже заселили в команду Рябчука, Медину, Бонгонду и Угальде, потратив десятки миллионов евро.

Если к ним добавится ещe несколько новичков в и без того несыгранный состав, не прошедший вместе сборы, то ничего, кроме бесконечных ротаций футболистов на игры, отсутствия у самих игроков понимания, кто будет в основе, и критериев попадания в неe, новый менеджмент не несeт. Значит, хаос будет набирать обороты. Плюс многонациональность в составе никогда не работала на пользу команде. Во всeм нужен баланс», – сказала Зарема.

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