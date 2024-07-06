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  • «Хаос будет набирать обороты»: Зарема отреагировала на скорый трансфер Барко в «Спартак»

«Хаос будет набирать обороты»: Зарема отреагировала на скорый трансфер Барко в «Спартак»

6 июля 2024, 14:54
17

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на скорый приход в команду Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта».

  • Барко представляет цвета «Ривер Плейта» с 2022 года. В майке аргентинского коллектива атакующий хавбек провел 127 встреч, в которых сумел забить 17 голов и отдать 19 ассистов.
  • В СМИ появились сведения о том, что «Спартак» приобретет права на Барко у «Ривер Плейта» за 16 миллионов евро.
  • Ранее состав москвичей пополнил бразильский форвард Виллиан Жозе.

«Не понимаю логики в этих сумбурных покупках. Такое ощущение, что нужно привезти хоть кого, а там будет видно. Таким образом уже заселили в команду Рябчука, Медину, Бонгонду и Угальде, потратив десятки миллионов евро.

Если к ним добавится ещe несколько новичков в и без того несыгранный состав, не прошедший вместе сборы, то ничего, кроме бесконечных ротаций футболистов на игры, отсутствия у самих игроков понимания, кто будет в основе, и критериев попадания в неe, новый менеджмент не несeт. Значит, хаос будет набирать обороты. Плюс многонациональность в составе никогда не работала на пользу команде. Во всeм нужен баланс», – сказала Зарема.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель Салихова Зарема
Комментарии (17)
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Цугундeр
1720267573
Кринжовые покупки.. Нельзя мешать аргов с бразилами , тем более , примерно одного качества .Эти говнистые антиподы просто порвут одеяло , пока тянут его на себя.
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Atom2020
1720268124
Давайте вспомним критерии выбора Заремы: Я сказала Федуну: «Ленечка, посмотри на него: у него голова грязная, волосы сальные. Не бери его, у него не получится».
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NewLife
1720270570
"Не понимаю логики в этих сумбурных покупках." Была острой на язык теткой, а стала ведьмой, обида и зависть съели тебя изнутри и превратили в подражателя Ловчеву и Мостовому. Заткнись, с.ка, попроси Леню купить тебе какой-нибудь клубишко, чтобы ты смогла показать свою крутость эксперта и вывела этот клуб в ЛЧ.))))
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FCSpartakM
1720270866
Какие сумбурные покупки? Рябчук был куплен, потому что было уже много отказов на позицию лз, а игрок нужен был. Его купили уже последним летом. Медина - это чисто прерогатива Абаскаля, он хотел левшу. Либо Облякова, либо Медину. Понятно, что первого никто не продаст. А Бонгонда и Угальде нормальные в целом покупки. Тупо каждое вью пытается донести мысль, что они с Федуном были лучшими управленцами.
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Cleaner
1720276852
Из слов Заремы понятно, что Спартак ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЛО Федунов и выкидывает бабло коту под хвост. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Diminio
1720277408
Для кого шоу? Для кого закупки? Чемп России выиграть? А кому он нужен без Еврокубков?
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zigbert
1720279367
Ну что поделаешь с Заремой, заниматься критикой Спартака у нее в крови. Как будто при ее Федуне вся работа была поставлена четко.Из названных игроков пожалуй только Рябчук вызывает вопросы.
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nik55
1720279835
Зарема че нос суешь----ты что тренер ?
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Иван Петров 1986
1720280157
Что интересно, но она опять все правильно говорит.
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Зарема лис
1720337937
Какая многонациональность, всё испано говорящие.Бред сивой кобылы
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