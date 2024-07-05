Девушка Беллингема выложила фото в эротичном наряде

Лаура Селия Волк, девушка полузащитника «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема, выложила свежие яркие фото.
Нидерландка запечатлела себя в красном откровенном наряде.
- Беллингем сейчас на Евро-2024 в составе Англии.
- Джуд – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
- Лаура старше Беллингема на 5 лет.
Фото: соцсети Лауры Селии Волк
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Источник: «Бомбардир»