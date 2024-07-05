Первый тренер Соболева высказался о посте форварда «Спартака» с видом на Санкт-Петербург

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, отреагировал на последний пост футболиста.

Соболев вчера опубликовал фото с видом на Санкт-Петербург и загадочной цитатой.

Ранее сообщалось о возможном переходе форварда «Спартака» в «Зенит».

«В этой ситуации можно подумать так, а можно по-другому. Здесь можно судить двояко. Пока не будет официальных сообщений я ничему не верю. Он сейчас в Казахстане с командой, играет.

Что эта фотография значит – я не знаю. Он же сейчас регулярно там в телеграме. Сейчас взрослые другие, у них там с интернетом все», – сказал Горбунов.