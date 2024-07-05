Мостовой жестко ответил критикам Роналду

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим взглядом на критику форварда Португалии Криштиану Роналду.
«После того как он не забил пенальти, ему хватило смелости бить 11-метровый после основного времени. Это многим не дано, испугался бы любой на его месте. Представляете, если бы он не забил второй? Ему всю жизнь пришлось бы с этим жить, хотя он столько голов забил за карьеру, конечно, было жаль его. Когда кто-то говорит, что он не такой.
Я его никогда не защищал, но в такой ситуации нужно относиться с уважением к таким людям, которые такую карьеру продемонстрировали. Меня бесит, когда кто-то ещe осуждает Роналду. Да ты сам два гола в жизни забил! Ни стыда, ни совести», – заявил Мостовой.
- Криштиану Роналду стал главным объектом критики в составе португальской команды.
- Игрок «Аль-Насра» вышел в основе на игру против Словении (0:0, 3-0 пен.), но ему не удалось помочь сборной какими-либо голевыми действиями. При этом в овертайме Криштиану предоставился шанс забить. Рефери назначил пенальти в ворота словенской сборной. Но Роналду не справился с 11-метровым, его удар отбил Ян Облак.
- Судьба путевки в четвертьфинал решалась в серии пенальти. Словения не забила ни одного 11-метрового, поэтому португальцам для победы хватило трех точным ударов.
- Примечательно, что первым к точке подошел Роналду. На этот раз ему удалось переиграть Облака. Всего на счету звездного форварда Португалии 0 голов и 1 результативный пас за 4 игры.
- Свой следующий матч Португалия проведет против Франции. Команды сразятся за путевку в полуфинал Евро-2024.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»