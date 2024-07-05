Мостовой жестко ответил критикам Роналду

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим взглядом на критику форварда Португалии Криштиану Роналду.

«После того как он не забил пенальти, ему хватило смелости бить 11-метровый после основного времени. Это многим не дано, испугался бы любой на его месте. Представляете, если бы он не забил второй? Ему всю жизнь пришлось бы с этим жить, хотя он столько голов забил за карьеру, конечно, было жаль его. Когда кто-то говорит, что он не такой.

Я его никогда не защищал, но в такой ситуации нужно относиться с уважением к таким людям, которые такую карьеру продемонстрировали. Меня бесит, когда кто-то ещe осуждает Роналду. Да ты сам два гола в жизни забил! Ни стыда, ни совести», – заявил Мостовой.