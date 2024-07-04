Губерниев будет переживать за душевное спокойствие Роналду в матче Португалия – Франция

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об ожиданиях от матча 1/4 финала Евро-2024 Португалия – Франция.

«Я хочу увидеть красивый футбол. Победят французы – молодцы, победят португальцы – тоже молодцы. В этом случае мы все переживаем только за душевное спокойствие Криштиану Роналду, потому что он юноша с тонкой организацией. Главное, чтобы он был жив и здоров в случае проигрыша», – сказал Губерниев.