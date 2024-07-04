Мостовой: «Меня бесит, когда кто‑то осуждает Роналду»

Александр Мостовой считает, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не заслуживает такой огульной критики.

Нападающий не реализовал пенальти на 105-й минуте матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении.

После неудачной попытки 39-летний футболист расплакался.

В послематчевой серии Роналду забил 11-метровый. В итоге Португалия прошла в четвертьфинал чемпионата Европы.

«Ясно, что я всегда говорил, что Месси для меня номер один, а потом Роналду. Всe равно он величайший.

После того, как он не забил пенальти, ему хватило смелости бить 11-метровый после основного времени. Это многим не дано, испугался бы любой на его месте.

Представляете, если бы он не забил второй? Ему всю жизнь пришлось бы с этим жить, хотя он столько голов забил за карьеру, конечно, было жаль его.

Когда кто-то говорит о том, что он не такой. Я его никогда не защищал, но в такой ситуации нужно относиться с уважением к таким людям, которые такую карьеру продемонстрировали.

Меня бесит, когда кто-то ещe осуждает Роналду. Да ты сам два гола в жизни забил! Ни стыда, ни совести», – сказал Мостовой.