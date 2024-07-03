Полиция расследует поведение стюардов, побивших болельщика на Евро-2024

Немецкая полиция проводит расследование инцидента случившегося во время матча 1/8 финала Евро-2024 Португалия – Словения (0:0, по пенальти 3:0) во Франкфурте-на-Майне, сообщил The Athletic.

После игры в сети появилось видео драки сотрудников стадиона с одним из болельщиков. Стюарды несколько раз ударили фаната кулаками в лицо, после чего повалили на землю и стали избивать ногами. Еще одного болельщика в это время удерживают лицом в пол.

Утверждается, что кадры были сняты в добавленное время матча, когда Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 105-й минуте.