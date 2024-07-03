Результаты матчей Евро-2024, 2 июля

Во вторник, 2 июля, на Евро-2024 состоялись два матча – заключительные в 1/8 финала.

Нидерланды разгромили Румынию благодаря дублю вышедшего на замену Дониелла Малена.

Турция сумела победить Австрию, которую перед игрой считали фаворитом противостояния. В этой встрече тоже был дубль. Его автор – защитник Мерих Демирал.

Результаты Евро-2024 2 июля

1/8 финала

Румыния – Нидерланды – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гакпо, 20; 0:2 – Мален, 83; 0:3 – Мален, 90+3.

Австрия – Турция – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Демирал, 1; 0:2 – Демирал, 59; 1:2 – Грегоритч, 66.

Календарь Евро-2024

Результаты Евро-2024