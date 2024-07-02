Клубы РПЛ проголосовали за изменение порядка переноса матчей

В регламент РПЛ вскоре внесут изменения. Они касаются переносов матчей.

«Общее собрание РПЛ согласовало проект регламента на сезон 2024/25.

В соответствии с ним, при наличии особых обстоятельств (форс-мажор, погодные условия и т.д.) президент РПЛ получает возможность не позднее чем за час до начала матча отменить игру и установить новые дату и время матча (в рамках туров и резервных дней) или обратиться в РФС, чтобы внести изменения в график чемпионата.

В течение часа до начала матча и по ходу игры решение об отмене/прекращении матча и о его переносе/приостановке не более чем на 60 минут вправе принять судья. Если обстоятельства, мешающие проведению игры, за это время не устранены, матч должен быть доигран или проведeн по возможности на следующий день. Если это невозможно, новая дата и время определяются в установленном порядке по решению президента РПЛ (в игровые и резервные дни), либо после его обращения в РФС об изменении графика чемпионата.

Также в случае, если есть угроза безопасности, с момента прибытия на стадион решение об отмене матча может принять делегат.

Теперь изменения в регламенте должны быть утверждены на исполкоме (бюро исполкома) РФС», – написала лига.