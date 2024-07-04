В «Динамо» рассказали о планах на Тюкавина

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем нападающего команды Константина Тюкавина.

«На летнее трансферное окно у нас в планах сохранить Константина Тюкавина. Когда придет подходящее время для продажи Тюкавина в европейские клубы, то так и случится.

Мне не кажется, что он перерос уровень РПЛ. Костя должен прогрессировать с каждым сезоном. Это и хочется видеть», – сказал Гафин.