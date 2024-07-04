В «Динамо» рассказали о планах на Тюкавина

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем нападающего команды Константина Тюкавина.
«На летнее трансферное окно у нас в планах сохранить Константина Тюкавина. Когда придет подходящее время для продажи Тюкавина в европейские клубы, то так и случится.
Мне не кажется, что он перерос уровень РПЛ. Костя должен прогрессировать с каждым сезоном. Это и хочется видеть», – сказал Гафин.
- В минувшем сезоне 22-летний Тюкавин провел за клуб 38 матчей, забил 17 мячей и сделал 10 голевых передач.
- Он был признан лучшим игроком прошедшего сезона в РПЛ.
Источник: Sport24