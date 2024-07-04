Лунев прокомментировал дебют в составе «Динамо»

Летний новичок «Динамо» Андрей Лунев поделился впечатлениями после дебютного матча за московскую команду.

Динамовцы уступили «Партизану» в серии пенальти в Братском кубке.

Они вели 2:0 к 88-й минуте, но в концовке позволили сопернику отыграться.

Лунев вышел в старте и был заменен на 60-й минуте.

Он перешел в «Динамо» из «Карабаха» в качестве свободного агента.

«Произошeл вполне нормальный дебют за «Динамо» в матче с «Партизаном». Не было чего-то сверхъестественного, потому что особо не было каких-то моментов у моих ворот», – сказал Лунев.