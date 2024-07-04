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  • Канчельскис – о трансферной политике «Зенита»: «Сделают все, чтобы обогнать «Спартак»

Канчельскис – о трансферной политике «Зенита»: «Сделают все, чтобы обогнать «Спартак»

4 июля 2024, 14:44
41

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис одобрил трансферную политику «Зенита».

«Зенит» правильно делает, что всех скупает. Они сделают всe, чтобы обогнать «Спартак». Теперь «Спартаку» нужно шевелиться и думать, что дальше будет. «Спартак» выиграл чемпионство девять раз, «Зенит» сейчас выиграет десять – и будет легендой.

Если есть возможность, почему всех не скупать? Они на правильном пути. Я года три назад сказал: будь я президентом, я бы задачу поставил так: десять чемпионств, и мы крутые. «Зенит» делает то, что и все: ослабляет команды конкурентов, так было всегда», – сказал Канчельскис.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (41)
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Arvlad
1720094054
А причём тут, как всегда, Спартак? А "обогнать" - это быть шестыми?
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andr45
1720094493
ЛЕГЕНДЫ Clube de futebol «Zenitе». ВОТ ЭТИ ПРОСТЫЕ И БЕСКОРЫСТНЫЕ ПАРНИ, МОЖНО СКАЗАТЬ БЕССРБРЕНИКИ, СДЕЛАЛИ «Zenitе» ЛЕГЕНДЙ Нино, Родригао, Сантос, Барриос, Мантуан, Клаудиньо, Вендел, Пердо, Артур, Кассьерра)
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Spartak_forv@
1720094928
Если только эффективно ГОС.БАБЛО прожирают.А Канчельскис или недалёкий или выслуживается перед гаспромом,в надежде на содержание по типу Орлова или Радимова
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NewLife
1720101411
Тут без боярышника понятно - достаточно чтобы конкурентов помойки судил Карась, а немытых может судить кто угодно, не отклоняясь от правильных требований, не соблюдать которые себе во вред.
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ivany4
1720105497
Вот поэтому колченогий и "не тренирует" больше 6 месяцев в одном клубе. Мало того что он не помнит спортивных схем, так он еще умудряется забывать историю клубов. И даже тех которые "тренирует".)) Как был дурачком-неучем так и остался!! Спартак» выиграл 10(!!!) чемпионатов России: 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17. Серебряный призёр: 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12, 2020/21. Пусть догоняют! Мы заслуженные, а они покупные и прописные. Недаром им эсмски шлют - ждем поступлений на карточку.))
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Цугундeр
1720107189
О как..)) Весь розовый неликвид вышел попа - ддакивать провокации либерала от футбола.. Офицерьё молчит. Порода и образование не позволяют нести неразумное и невечное. Хотя не вечер ? )
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aaaaahhhh
1720108137
хоть сто раз чемпион чего угодно. но кроме презрения - ничего.
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...короче
1720109467
...порочен замысел сего проекта, как и порочно исполненье...
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JIEGEHDA
1720111417
Если сказать наоборот было бы умно . Типо Спартак сделает всё возможное чтобы обогнать Зенит в столетие клуба . А тут это выглядит скорее " Зенит купил русских теперь Спартак может попробовать обогнать . На самом деле где-то даже страшно . Наши сутки через двое играют хотя бы более менее и фиг поймёшь когда эти сутки наступят . Может дома в плейсташион может на тренировке. А может и на матче
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Barmaleushka
1720118090
"всех скупает" ))))))))))) всех . Да свинота всё равно схавает и визжать будет до одури .
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