Канчельскис – о трансферной политике «Зенита»: «Сделают все, чтобы обогнать «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис одобрил трансферную политику «Зенита».
«Зенит» правильно делает, что всех скупает. Они сделают всe, чтобы обогнать «Спартак». Теперь «Спартаку» нужно шевелиться и думать, что дальше будет. «Спартак» выиграл чемпионство девять раз, «Зенит» сейчас выиграет десять – и будет легендой.
Если есть возможность, почему всех не скупать? Они на правильном пути. Я года три назад сказал: будь я президентом, я бы задачу поставил так: десять чемпионств, и мы крутые. «Зенит» делает то, что и все: ослабляет команды конкурентов, так было всегда», – сказал Канчельскис.
- «Зенит» и «Спартак» по 10 раз выигрывали звание чемпионов России.
- В текущее межсезонье состав «Зенита» пополнили четверо россиян: голкипер Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также атакующий полузащитник Максим Глушенков.
Источник: Metaratings.ru