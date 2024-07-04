Канчельскис – о трансферной политике «Зенита»: «Сделают все, чтобы обогнать «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис одобрил трансферную политику «Зенита».

«Зенит» правильно делает, что всех скупает. Они сделают всe, чтобы обогнать «Спартак». Теперь «Спартаку» нужно шевелиться и думать, что дальше будет. «Спартак» выиграл чемпионство девять раз, «Зенит» сейчас выиграет десять – и будет легендой.

Если есть возможность, почему всех не скупать? Они на правильном пути. Я года три назад сказал: будь я президентом, я бы задачу поставил так: десять чемпионств, и мы крутые. «Зенит» делает то, что и все: ослабляет команды конкурентов, так было всегда», – сказал Канчельскис.