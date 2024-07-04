Газизов рассказал о трансферных планах «Динамо» Мх

Спортивный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах клуба.
– Клуб объявил о переходах трeх футболистов. Сколько игроков еще пополнят команду в летнее окно?
– Да, некоторые новички уже пришли, но это молодые игроки. Условно говоря, это футболисты на вырост, но мы верим в ребят. Им предстоит большая работа. Из опытных мы взяли Ангбана, он должен нам помочь. Надеемся, что к нам придут еще минимум три футболиста. Я говорю про легионеров.
- Пока новичками «Динамо» стали три игрока: защитники Валентин Пальцев и Илья Кирш, а также взятый в аренду у «Сочи» полузащитник Викторьен Ангбан.
- Команда дебютирует в РПЛ в сезоне-2024/25. В прошлом сезоне она стала второй в Первой лиге.
Источник: Metaratings.ru