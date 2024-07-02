Чалов назвал главного фаворита Евро-2024

Российский футболист ЦСКА Федор Чалов поделился мыслями по поводу того, кто выиграет Евро-2024.
«Что касается матча Испания – Грузия, конечно, болел за Грузию. Они молодцы, очень хороший чемпионат провели. Но испанцы – главный фаворит этого турнира. Думаю, что будут играть в финале точно», – заявил Чалов.
- Испания за 4 игры континентального первенства сумела забить 9 мячей, пропустив всего 1 раз. Команда выиграла все свои матчи на турнире.
- В 1/8 финала испанская сборная не оставила шансов Грузии, отправив в их ворота четыре мяча.
- Теперь Испания сыграет с Германией за право выйти в полуфинал Евро. Отметим, что Испания давно не побеждала на крупных турнирах.
- Последним удачным турниром для испанцев стал Евро-2012. В финале испанцы разгромно обыграли Италию (4:0) и завоевали заветный трофей.
Источник: «РБК Спорт»