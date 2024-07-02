Чалов назвал главного фаворита Евро-2024

Российский футболист ЦСКА Федор Чалов поделился мыслями по поводу того, кто выиграет Евро-2024.

«Что касается матча Испания – Грузия, конечно, болел за Грузию. Они молодцы, очень хороший чемпионат провели. Но испанцы – главный фаворит этого турнира. Думаю, что будут играть в финале точно», – заявил Чалов.