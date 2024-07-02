Евро-2024. Португалия обыграла Словению в серии пенальти и вышла в 1/4 финала

Сборная Португалии пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы.

Команда Роберто Мартинеса победила Словению в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.

Вратарь португальцев Диогу Кошта парировал все три удара.

Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый на 105-й минуте, но забил с пенальти в послематчевой серии.

В 1/4 финала Евро-2024 Португалия встретится с Францией. Игра состоится 5 июля в Гамбурге.

Евро-2024. 1/8 финала

Португалия – Словения – 0:0, по пенальти – 3:0 Текстовая онлайн-трансляция

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