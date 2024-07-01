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Расписание матчей
Евро-2024
Португалия - Словения
Португалия - Словения: обзор матча 01 июля 2024
Португалия
01.07.2024, понедельник, 22:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 0
Завершен
Словения
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Португалия - Словения
ГОЛ!
Б. Силва
3:0
Пенальти не реализован!
Б. Вербич
ГОЛ!
Б. Фернандеш
2:0
Пенальти не реализован!
Ю. Балковец
ГОЛ!
К. Роналду
1:0
Пенальти не реализован!
Й. Иличич
Замена
Р. Невеш
️️️️
Пепе
118'
Замена
Н. Семеду
️️️️
Ж. Канселу
117'
107'
Желтая карточка
Ю. Балковец
107'
Желтая карточка
Я. Бийол
106'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Т. Элшник
Пенальти не реализован!
К. Роналду
105'
101'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
86'
Замена
Б. Вербич
️️️️
П. Стоянович
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Р. Леау
76'
74'
Замена
Ж. Целар
️️️️
А. Шпорар
74'
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
Я. Млакар
Замена
Д. Жота
️️️️
Витинья
65'
37'
Желтая карточка
Ж. Карничник
32'
Желтая карточка
В. Дркушич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Витинья
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Словения
1
Ян Облак
ВР
20
Петар Стоянович
ЛЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
2
Жан Карничник
ПЗ
10
Тими Элшник
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
17
Ян Млакар
АП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
17
Педру Нету
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
13
Данилу Перейра
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Адриан Зеликович
ОП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
7
Йосип Иличич
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кошта
19
Мендеш
3
Пепе
3
Диаш
20
Канселу
6
Палинья
23
Витинья
7
Леау
8
Фернандеш
10
Силва
7
Роналду
3-2-2-1-2
1
Облак
21
Дркушич
6
Бийол
3
Балковец
2
Карничник
20
Стоянович
10
Элшник
22
Гнезда Черин
17
Млакар
11
Шешко
9
Шпорар
20
Канселу
2
Семеду
2
Семеду
20
Канселу
3
Пепе
21
Невеш
21
Невеш
3
Пепе
23
Витинья
21
Жота
21
Жота
23
Витинья
7
Леау
14
Консейсау
14
Консейсау
7
Леау
17
Млакар
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
17
Млакар
20
Стоянович
7
Вербич
7
Вербич
20
Стоянович
10
Элшник
7
Иличич
7
Иличич
10
Элшник
9
Шпорар
11
Целар
11
Целар
9
Шпорар
Остались в запасе
Португалия
Словения
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
17
Педру Нету
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
23
Давид Брекало
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Адриан Зеликович
ОП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
18
Жан Випотник
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
17
Педру Нету
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
23
Давид Брекало
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Адриан Зеликович
ОП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
18
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Португалия - Словения
5
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
11
4
Нарушения
8
17
Офсайды
4
6
Количество передач
771
306
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
61
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
9
7
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.64
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Дойче банк Парк
Посещаемость:
46576 из 51500 зрителей (90%)
Где смотреть матч:
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