Голкипер сборной Грузии Мамардашвили высказался об интересе «Баварии»

Вратарь Грузии Георгий Мамардашвили ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Баварии» из Мюнхена.

«Там по-прежнему выступает лучший вратарь мира [Мануэль Нойер], поэтому в настоящий момент переход туда невозможен. Я бы перешeл в «Баварию», только если бы мог играть», – заявил Георгий Мамардашвили.

23-летний грузинский страж ворот Георгий Мамардашвили успешно отыграл на Евро-2024. Своими спасениями игрок помог Грузии выйти в плей-офф турнира в Германии.

К сожалению для грузинских болельщиков, команда прекратила свое выступление на континентальном первенстве, разгромно уступив Испании (1:4). Отметим, что именно спасения Георгия не позволили испанцам забить больше.

Мамардашвили защищает цвета испанской «Валенсии». В минувшем сезоне грузин провел 37 игр, в которых пропустил 41 мяч.В активе Георгия 13 «сухих» поединков.

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