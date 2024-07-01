«ПСЖ» заинтересован в подписании форварда «Манчестер Юнайтед»

Английский футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перебраться в Париж.

По сведениям источника, боссы «ПСЖ» рассматривают кандидатуру 26-летнего англичанина в качестве замены Килиану Мбаппе. Сам футболист готов рассмотреть предложение парижан, потому что хочет принять новый вызов.