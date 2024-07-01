«ПСЖ» заинтересован в подписании форварда «Манчестер Юнайтед»

Английский футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перебраться в Париж.
По сведениям источника, боссы «ПСЖ» рассматривают кандидатуру 26-летнего англичанина в качестве замены Килиану Мбаппе. Сам футболист готов рассмотреть предложение парижан, потому что хочет принять новый вызов.
- Маркус Рэшфорд – выпускник академии «МЮ». В майке своего родного клуба англичанин провел 402 поединка, в которых сумел забить 131 гол и оформить 66 ассистов.
- В минувшем сезоне на счету Маркуса 8+5 по системе «гол плюс пас» в 43 встречах.
- В активе Рэшфорда 17 голов в 60 матчах за сборную Англии.
Источник: Todofichajes