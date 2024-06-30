Тренер «Зенита» ответил, влияет ли большое количество футболистов на тренировки

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался по поводу большого количества футболистов в команде.

«В принципе, у нас такой период, где много беговой работы, где футболисты могут выбывать [из тренировочного процесса], если почувствуют [недомогание]. Самое главное, чтобы если пропускали, то пару тренировок. Здесь никакой проблемы нет, мы справляемся, делаем упражнения на больших расстояниях и на большое количество игроков.», – высказался Оливейра.