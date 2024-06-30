Тренер «Зенита» ответил, влияет ли большое количество футболистов на тренировки

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался по поводу большого количества футболистов в команде.
«В принципе, у нас такой период, где много беговой работы, где футболисты могут выбывать [из тренировочного процесса], если почувствуют [недомогание]. Самое главное, чтобы если пропускали, то пару тренировок. Здесь никакой проблемы нет, мы справляемся, делаем упражнения на больших расстояниях и на большое количество игроков.», – высказался Оливейра.
- Одним из игроков, которого «Зенит» бы хотел отдать в другую команду является 23-летний француз Вильсон Изидор, играющий на позиции нападающего. Он пополнил состав «Зенита» летом 2023 года, перебравшись из «Локомотива»
- В майке петербургского коллектива футболист 27 встреч (921 минут на поле). В них Вильсон сумел забить 4 гола. Также в активе Изидора 1 голевой пас.
- Ранее в СМИ появились сведения о том, что французский клуб Брест, который примет участие в следующем розыгрыше РПЛ, хочет видеть Изидора в своей команде и ведет переговоры с «Зенитом» об аренде форварда.
Источник: Официальный сайт «Зенита»