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Радимов предсказал победителя Евро-2024

29 июня 2024, 10:27
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов спрогнозировал результаты всех матчей плей‑офф Евро-2024. По его мнению, победителем турнира станет Англия.

«Испания – Грузия. Грузины сделали невозможное – обыграли Португалию и вышли в плей‑офф. Для них это программа‑максимум, с такими испанцами грузинам будет очень сложно. Испанцы – фавориты, они пойдут дальше.

Германия – Дания. Датчане в прошлый раз дошли до полуфинала, но в этот раз не тот состав, они стали тяжелее. Справляться с трио Гюндоган – Виртц – Мусиала им в середине поля будет очень сложно. Немцы дома явные фавориты, выпускаем их в четвертьфинал.

Португалия – Словения. Основной состав португальцев передохнул, а словенцы из той же истории, что и Грузия. Максимум они сделали, приедут героями домой. Португальцы за явным преимуществом победят.

Франция – Бельгия. По большому счету, два неудачника турнира. Мбаппе, который сломал нос и забил только с пенальти и Лукаку, который больше всех ударил по воротам, больше всех забил голов, которые вообще не засчитали. Считаю, что в атаке более сильные партнеры у Мбаппе. В четвертьфинале мы увидим сборную Франции.

Вторую половину сетки многие окрестили «путь регионов ЕВРО‑2024». Впечатляет торсида, которая ездит за командой Нидерландов. Думаю, нидерландцы должны продолжить праздник болельщиков, по игрокам и по составу они сильнее, чем румыны.

Австрийцы играют в современный футбол, у них есть свои лидеры. Забитцер вышел на какой‑то космический уровень к этому турниру. Если они продолжат в том же темпе играть, думаю, они смогут выйти не только в четвертьфинал, но и дальше. Они пройдут Турцию.

Англия – Словакия. Я коротко: 1:0 – англичане в четвертьфинале.

Швейцарии и Италия – более или менее равные соперники. На бумаге, конечно, итальянцы посильнее, по игре швейцарцы смотрятся более ярко. Я рискну и поставлю на Доннарумму, итальянцы – в четвертьфинале.

Едем дальше. Испания – Германия. Тяжелейшая история, но более крепкой показалась испанская команда. Она была разной. Отдавала пространство, прессинговала. Я думаю, что испанцы в полуфинал выйдут.

Португалия – Франция. Мбаппе к этому времени уже снимет маску, наберет форму. От португальцев ничего не останется.

Англия – Италия. Англичане со счетом 1:0 побеждают и выходят в полуфинал.

Австрия – Нидерланды. Вот здесь все нидерландские танцы закончатся, австрийцы поймают кураж и окажутся в полуфинале.

Тяжелейший матч Испания – Франция. Мбаппе набрал форму, сборная Испании в командной игре гораздо сильнее. Как монолит испанцы сильнее, они в финале. В другой половине сетки англичане доедут до финала, а что касается Австрии, то есть такое понятие «хватит». Они будут довольны полуфиналом. И мы увидим финал Испания – Англия. В финале мы увидим серию пенальти, потому что невозможно кому‑то отдать предпочтение. И в итоге я верю в англичан, которые когда‑то должны выиграть титул», – сказал Радимов.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Англия Радимов Владислав
Комментарии (2)
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Plyash
1719660802
Спрогнозируй-ка лучше свою следующую жену,пи@добол телевизионный.
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DOCTOR PENALTY
1719665911
Я уверен, что выиграют немцы.
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