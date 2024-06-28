Продление Карпина, новый тренер «Химок», Соболев саботирует тренировки в «Спартаке» и другие новости

«Зенит» предложил 25 миллионов за игрока Евро-2024.

Карпин продлил контракт со сборной России до 2028 года.

«Химки» назначили нового главного тренера – он испанец.

Соболев начал вести себя токсично и тренироваться спустя рукава в «Спартаке».

У Черчесова случилось недопонимание с казахстанским журналистом: «Почему ты так ко мне обращаешься?».

Шунин ведет переговоры с клубом РПЛ.

Участник Лиги чемпионов хочет арендовать у «Зенита» Изидора.

Зарема: «Переход Соболева в «Зенит» состоится. Он не последний, кто уйдет из «Спартака» в ближайшее время».

«Спартак» готов отпустить Соболева за 11 миллионов («Спорт-Экспресс»).

Танасиевич заявил, что Моуринью участвовал в назначении Станковича в «Спартак».

Позиция Станковича по возможному трансферу Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Игроки «Спартака» раздражены тренировочной работой Соболева, желающего уйти в «Зенит».