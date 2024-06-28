Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игроки «Спартака» раздражены тренировочной работой Соболева, желающего уйти в «Зенит»

Игроки «Спартака» раздражены тренировочной работой Соболева, желающего уйти в «Зенит»

28 июня 2024, 18:41
47

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился информацией о поведении спартаковца Александра Соболева.

«Мне пишут футбольные люди и опровергают мои предыдущие источники. Мол, как раз-таки Соболев активно недоволен происходящим, хочет уйти, тренируется шаляй-валяй, и это начинает раздражать партнеров.

Что же до фактов, то Соболев пока в «Спартаке», и пункт о выкупе за 30 миллионов евро не активирован. Клубы могут договориться и за гораздо меньшую сумму. Еще одна возможная опция – отказ «Спартака» его продавать и саботаж игрока.

О том, чтобы он в принципе не хотел идти в «Зенит», я не слышал. И он за длительное время слухов на эту тему ничего не говорил. Все говорит за то что хочет. А сможет ли – ждать, думаю, осталось недолго.

Фанаты «Зенита», как я понимаю, не сильно хотят его там видеть, – ну так и Артема Дзюбу не хотели, а чем закончилось? Более того, тогда Fan ID не было, а теперь есть, и Соболев об этом фанатском нехотении, поди, и не узнает», – написал Рабинер.

  • В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
  • Соболев в «Спартаке» 4,5 года.
  • По информации инсайдера Ивана Карпова, Александр не хочет оставаться в «Спартаке» и тренируется без мотивации.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?

Еще по теме:
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались» 9
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ» 5
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (47)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1719589546
Как заголовок соответствует содержанию. З@.бали уже своей бездарностью и проф непригодностью.
Ответить
...короче
1719589630
...мы целый день сегодня в "соболях". Надоело! Там по спискам дальше давайте по пушнине и мехам...
Ответить
Desma
1719589754
" пункт о выкупе за 30 миллионов евро не активирован" Этож какой идиот захочет сей пункт активировать? P.S. Не иначе Зарема помогала Соболеву контракт составлять. Видимо это была её курсовая работа в университете Барселоны?
Ответить
шахта Заполярная
1719590299
Спартаку надо сделать как зинка с круговым, отправить в Спартак - 2 и до конца контракта пусть там с*ка сидит и не портит воздух
Ответить
...короче
1719591872
...практически весь футбольный и околофутбольный бомонд и даже мы, высказались на тему Соболева, молчит лишь С. Б. Семак. Ему что, нечего нам сказать?)...
Ответить
Spartak_forv@
1719592155
Невероятно,футболист тренируется.Распространите
Ответить
ySS
1719595285
Как всегда, заголовок точно отражает содержание!)) Работники сайта, может не стоит пользоваться дешевыми уловками?
Ответить
алдан2014
1719620220
Переобулся,то одно писал,то другое. Рабинер не меняется
Ответить
алдан2014
1719620453
Посыпались новости за Соболева,одна лучше другой. Тема сисек исчерпана?
Ответить
sined1951
1719651378
Журналюги очередную инфу-утку подкинули на канал, народ на полном серьёзе это обсуждает. Идиотизм!!!
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
Вчера, 16:22
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+