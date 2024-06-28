Игроки «Спартака» раздражены тренировочной работой Соболева, желающего уйти в «Зенит»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился информацией о поведении спартаковца Александра Соболева.

«Мне пишут футбольные люди и опровергают мои предыдущие источники. Мол, как раз-таки Соболев активно недоволен происходящим, хочет уйти, тренируется шаляй-валяй, и это начинает раздражать партнеров.

Что же до фактов, то Соболев пока в «Спартаке», и пункт о выкупе за 30 миллионов евро не активирован. Клубы могут договориться и за гораздо меньшую сумму. Еще одна возможная опция – отказ «Спартака» его продавать и саботаж игрока.

О том, чтобы он в принципе не хотел идти в «Зенит», я не слышал. И он за длительное время слухов на эту тему ничего не говорил. Все говорит за то что хочет. А сможет ли – ждать, думаю, осталось недолго.

Фанаты «Зенита», как я понимаю, не сильно хотят его там видеть, – ну так и Артема Дзюбу не хотели, а чем закончилось? Более того, тогда Fan ID не было, а теперь есть, и Соболев об этом фанатском нехотении, поди, и не узнает», – написал Рабинер.

В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.

Соболев в «Спартаке» 4,5 года.

По информации инсайдера Ивана Карпова, Александр не хочет оставаться в «Спартаке» и тренируется без мотивации.

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