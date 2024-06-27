Голкипер Грузии Георгий Мамардашвили повторил рекорд по количеству сейвов на групповом этапе Евро-2024.

Георгий Мамардашвили сумел совершить 21 сейв за три поединка на групповом раунде Евро-2024. Таким образом, страж ворот «Валенсии» повторил достижение голкипера Латвии Александра Колинько, установленный в 2004 году.

Также Мамардашвили предотвратил 3,6 гола по xG – это рекорд группового этапа в XXI веке.