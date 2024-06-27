Голкипер Грузии Георгий Мамардашвили повторил рекорд по количеству сейвов на групповом этапе Евро-2024.
Георгий Мамардашвили сумел совершить 21 сейв за три поединка на групповом раунде Евро-2024. Таким образом, страж ворот «Валенсии» повторил достижение голкипера Латвии Александра Колинько, установленный в 2004 году.
Также Мамардашвили предотвратил 3,6 гола по xG – это рекорд группового этапа в XXI веке.
- Сборная Грузии дебютировала на континентальном первенстве. Команде сразу же удалось стать главной сенсацией турнира в Германии.
- Дружина Вилли Саньоля за три встречи завоевала 4 очка и сумела выйти в плей-офф. В последнем туре грузины неожиданно обыграли Португалию (2:0).
- Георгий Мамардашвили представляет цвета «Валенсии» с 2022 года. В майке испанского коллектива грузинский вратарь пропустил 41 гол в 37 играх в минувшем розыгрыше Ла Лиги. Также Георгию удалось записать в свой актив 13 сухих поединков.
Источник: Opta