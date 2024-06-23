Результаты матчей Евро-2024, 22 июня

В субботу, 22 июня, на Евро-2024 состоялись три матча.
Сначала Грузия и Чехия обменялись голами.
Затем Португалия разгромила Турцию. Голевым пасом отметился нападающий Криштиану Роналду.
В заключительном матче дня Бельгия забила два безответных мяча в ворота Румынии.
Результаты Евро-2024, 22 июня
Группа F. 2-й тур
Грузия – Чехия – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Микаутадзе (с пенальти), 45+4; 1:1 – Шик, 59.
Группа F. 2-й тур
Турция – Португалия – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Cилва, 21; 0:2 – Акайдын, 28 (в свои ворота); 0:3 – Фернандеш, 56.
Группа Е. 2-й тур
Бельгия – Румыния – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Тилеманс, 2; 2:0 – Де Брюйне, 80.