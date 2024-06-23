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    Результаты матчей Евро-2024, 22 июня

    В субботу, 22 июня, на Евро-2024 состоялись три матча.

    Сначала Грузия и Чехия обменялись голами.

    Затем Португалия разгромила Турцию. Голевым пасом отметился нападающий Криштиану Роналду.

    В заключительном матче дня Бельгия забила два безответных мяча в ворота Румынии.

    Результаты Евро-2024, 22 июня

    Группа F. 2-й тур

    Грузия – Чехия – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Микаутадзе (с пенальти), 45+4; 1:1 – Шик, 59.

    Группа F. 2-й тур

    Турция – Португалия – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Cилва, 21; 0:2 – Акайдын, 28 (в свои ворота); 0:3 – Фернандеш, 56.

    Группа Е. 2-й тур

    Бельгия – Румыния – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Тилеманс, 2; 2:0 – Де Брюйне, 80.

    Календарь Евро-2024

    Таблицы групп Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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