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Расписание матчей
Евро-2024
Бельгия - Румыния
Бельгия - Румыния: обзор матча 22 июня 2024
Бельгия
22.06.2024, суббота, 22:00
Чемпионат Европы, группа E, 2 тур
2 : 0
Завершен
Румыния
2'
Ю. Тилеманс
80'
К. Де Брюйне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельгия - Румыния
90'
Замена
Д. Сореску
️️️️
А. Рацу
81'
Замена
Д. Алибек
️️️️
Д. Дрэгуш
ГОЛ! 2:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
К. Кастелс
80'
Замена
З. Дебаст
️️️️
А. Теате
77'
Травма
А. Теате
75'
Замена
О. Мангала
️️️️
Ю. Тилеманс
72'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Ж. Доку
72'
68'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
В. Михаила
68'
Замена
Д. Олару
️️️️
М. Марин
65'
Желтая карточка
М. Марин
59'
Желтая карточка
Н. Банку
Замена
Л. Троссард
️️️️
Д. Лукебакио
56'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
35'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Р. Лукаку
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
20
Деннис Ман
ПВ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
7
Артур Вермерен
ОП
18
Орель Мангала
ОП
6
Астер Вранкс
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
22
Адриан Шут
ОП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
22
Василе Могос
ПП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кастелс
4
Фас
5
Вертонген
3
Теате
21
Кастань
24
Онана
8
Тилеманс
7
Де Брюйне
14
Лукебакио
9
Лукаку
11
Доку
4-3-2-1
1
Ницэ
2
Рацу
3
Дрэгушин
15
Буркэ
11
Банку
18
Марин
10
Станчу
6
Марин
20
Ман
13
Михаила
9
Дрэгуш
3
Теате
2
Дебаст
2
Дебаст
3
Теате
8
Тилеманс
18
Мангала
18
Мангала
8
Тилеманс
11
Доку
11
Карраско
11
Карраско
11
Доку
14
Лукебакио
10
Троссард
10
Троссард
14
Лукебакио
6
Марин
7
Олару
7
Олару
6
Марин
13
Михаила
10
Хаджи
10
Хаджи
13
Михаила
2
Рацу
23
Сореску
23
Сореску
2
Рацу
9
Дрэгуш
7
Алибек
7
Алибек
9
Дрэгуш
Остались в запасе
Бельгия
Румыния
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
7
Артур Вермерен
ОП
6
Астер Вранкс
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
22
Адриан Шут
ОП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
22
Василе Могос
ПП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
7
Артур Вермерен
ОП
6
Астер Вранкс
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
22
Адриан Шут
ОП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
22
Василе Могос
ПП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Статистика матча Бельгия - Румыния
1
2
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
9
11
Офсайды
5
1
Количество передач
431
350
Сейвы
4
7
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.83
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Рейн Энерги
Посещаемость:
42535 из 50374 зрителей (84%)
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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