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Расписание матчей
Евро-2024
Турция - Португалия
Турция - Португалия: обзор матча 22 июня 2024
Турция
22.06.2024, суббота, 19:00
Чемпионат Европы, группа F, 2 тур
0 : 3
Завершен
Португалия
21'
Б. Силва
28'
С. Акайдын (АГ)
56'
Б. Фернандеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Турция - Португалия
88'
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Витинья
83'
Замена
А. Силва
️️️️
Пепе
Замена
М. Демирал
️️️️
С. Акайдын
76'
Травма
С. Акайдын
75'
Замена
А. Гюлер
️️️️
Ю. Акгюн
70'
68'
Замена
Н. Семеду
️️️️
Ж. Канселу
Замена
И. Юкшек
️️️️
К. Айхан
58'
Замена
К. Йылдыз
️️️️
К. Актюркоглу
58'
56'
ГОЛ! 0:3!
Б. Фернандеш
Пас отдал
К. Роналду
Замена
Ю. Языджи
️️️️
О. Кекчю
46'
46'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Ж. Палинья
46'
Замена
П. Нету
️️️️
Р. Леау
45'
Желтая карточка
Ж. Палинья
Желтая карточка
З. Челик
42'
Желтая карточка
С. Акайдын
42'
39'
Желтая карточка
Р. Леау
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
С. Акайдын
Желтая карточка
А. Бартакжи
25'
21'
ГОЛ! 0:1!
Б. Силва
Пас отдал
Н. Мендеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Витинья
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
15
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
11
Юсуф Языджи
АП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
17
Педру Нету
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Жоау Феликс
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-4-2
12
Баиндыр
4
Акайдын
14
Бартакжи
22
Айхан
2
Челик
20
Кадиоглу
17
Акгюн
6
Кекчю
10
Чалханоглу
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
4-1-1-3-1
1
Кошта
20
Канселу
3
Пепе
3
Диаш
19
Мендеш
6
Палинья
23
Витинья
10
Силва
8
Фернандеш
7
Леау
7
Роналду
4
Акайдын
3
Демирал
3
Демирал
4
Акайдын
22
Айхан
16
Юкшек
16
Юкшек
22
Айхан
17
Акгюн
8
Гюлер
8
Гюлер
17
Акгюн
6
Кекчю
11
Языджи
11
Языджи
6
Кекчю
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
11
Йылдыз
7
Актюркоглу
3
Пепе
4
Силва
4
Силва
3
Пепе
20
Канселу
2
Семеду
2
Семеду
20
Канселу
6
Палинья
21
Невеш
21
Невеш
6
Палинья
23
Витинья
15
Невеш
15
Невеш
23
Витинья
7
Леау
17
Нету
17
Нету
7
Леау
Остались в запасе
Турция
Португалия
1
Угурчан Чакир
ВР
15
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
21
Диогу Жота
ЛВ
14
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Жоау Феликс
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Угурчан Чакир
ВР
15
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
21
Диогу Жота
ЛВ
14
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Жоау Феликс
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Турция - Португалия
3
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
16
8
Офсайды
0
4
Количество передач
431
567
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.84
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Посещаемость:
61047 из 81365 зрителей (75%)
Где смотреть матч:
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