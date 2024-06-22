В воскресенье, 23 июня, в 3-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Швейцария и Германия. Поединок группы A пройдет на «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и начнется в 22:00 (мск).

Швейцария

Результаты последних 5 матчей сборной Швейцарии:

19.06.24 Шотландия – Швейцария – 1:1 (Евро-2024);

15.06.24 Венгрия – Швейцария – 1:3 (Евро-2024);

08.06.24 Швейцария – Австрия – 1:1 (тов. матч);

04.06.24 Швейцария – Эстония – 4:0 (тов. матч);

26.03.24 Ирландия – Швейцария – 0:1 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 10;

пропущено голов – 3;

забито в среднем за игру – 2.00;

пропущено в среднем за игру – 0.60;

среднее количество ударов за матч – 11.00;

среднее количество ударов в створ за матч – 5.00.

Германия

Результаты последних 5 матчей сборной Германии:

19.06.24 Германия – Венгрия – 2:0 (Евро-2024);

14.06.24 Германия – Шотландия – 5:1 (Евро-2024);

07.06.24 Германия – Греция – 2:1 (тов. матч);

03.06.24 Германия – Украина – 0:0 (тов. матч);

26.03.24 Германия – Нидерланды – 2:1 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 11;

пропущено голов – 3;

забито в среднем за игру – 2.20;

пропущено в среднем за игру – 0.60;

среднее количество ударов за матч – 18.00;

среднее количество ударов в створ за матч – 7.00.

Прогноз на точный счет

Команды вполне устраивает ничья, но вряд ли немцы довольствуются малым перед своими фанатами. Прогноз на точный счет – 1:2 с коэффициентом 8.50.