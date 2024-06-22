В воскресенье, 23 июня, в 3-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Швейцария и Германия. Поединок группы A пройдет на «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и начнется в 22:00 (мск).
Швейцария
Результаты последних 5 матчей сборной Швейцарии:
- 19.06.24 Шотландия – Швейцария – 1:1 (Евро-2024);
- 15.06.24 Венгрия – Швейцария – 1:3 (Евро-2024);
- 08.06.24 Швейцария – Австрия – 1:1 (тов. матч);
- 04.06.24 Швейцария – Эстония – 4:0 (тов. матч);
- 26.03.24 Ирландия – Швейцария – 0:1 (тов. матч).
Статистика в последних 5 матчах:
- забито голов – 10;
- пропущено голов – 3;
- забито в среднем за игру – 2.00;
- пропущено в среднем за игру – 0.60;
- среднее количество ударов за матч – 11.00;
- среднее количество ударов в створ за матч – 5.00.
Германия
Результаты последних 5 матчей сборной Германии:
- 19.06.24 Германия – Венгрия – 2:0 (Евро-2024);
- 14.06.24 Германия – Шотландия – 5:1 (Евро-2024);
- 07.06.24 Германия – Греция – 2:1 (тов. матч);
- 03.06.24 Германия – Украина – 0:0 (тов. матч);
- 26.03.24 Германия – Нидерланды – 2:1 (тов. матч).
Статистика в последних 5 матчах:
- забито голов – 11;
- пропущено голов – 3;
- забито в среднем за игру – 2.20;
- пропущено в среднем за игру – 0.60;
- среднее количество ударов за матч – 18.00;
- среднее количество ударов в створ за матч – 7.00.
Прогноз на точный счет
Команды вполне устраивает ничья, но вряд ли немцы довольствуются малым перед своими фанатами. Прогноз на точный счет – 1:2 с коэффициентом 8.50.